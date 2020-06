Verpleeghuizen zitten klem tussen corona en hitteadvies

Verpleeghuizen worstelen met het Nationaal Hitteplan nu het RIVM adviseert om terughoudend te zijn met het gebruik van ventilatoren vanwege het gevaar van coronabesmetting. Met name in oude huizen zijn ventilatoren de enige gebouwelijke voorziening die verkoeling kunnen brengen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) activeert vanaf woensdag 24 juni 2020 het Nationaal Hitteplan voor een deel van Nederland. Het hitteplan geldt voor de provincies Limburg, Noord Brabant, Zeeland, Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht. Het RIVM roept instanties en burgers op extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen om gezondheidsproblemen door het warme weer te beperken.

Luchtstroom

Het RIVM heeft het hitteplan weliswaar niet aangepast naar aanleiding van COVID-19, maar heeft wel de adviezen over verkoeling met behulp van ventilatoren aangepast. Uit voorzorg wordt geadviseerd om enkel ventilatoren te gebruiken in gemeenschappelijke ruimten als er geen andere verkoeling mogelijk is, zoals door mechanische ventilatie dan wel goed onderhouden airconditioning. Gebruikers moeten er daarbij op letten dat de luchtstroom van de ventilator niet van de ene naar de andere persoon gaat.