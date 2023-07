‘Verpleegkundigen ggz moeten meer focussen op gezondheid’

Nynke Boonstra, hoogleraar Verpleegkunde in de Geestelijke Gezondheidszorg, heeft in haar oratie gepleit voor een verschuiving van uitsluitend behandeling naar focus op ‘de gezondheid’ in de ggz.

Ze zei in haar oratie‘ ‘Verpleegkunde in de geestelijke gezondheidszorg; Anders willen. Anders doen’ dat een benadering waarbij de patiënt centraal staat, met aandacht voor onderliggende factoren, sociale rollen, identiteitsontwikkeling en persoonlijk herstel een betere aanpak is.

In de ggz wordt volgens Boonstra al lange tijd praat over het verbreden van de focus. Maar in de praktijk wordt het nog “veel te weinig” toegepast. “Ondertussen zorgen lange wachtlijsten ervoor dat veel mensen die hulp nodig hebben, niet de juiste zorg krijgen”, zegt ze.

“Dit komt deels doordat er te veel nadruk gelegd wordt op symptoombehandeling, ziekte en genezing vanuit het medisch model, waar zowel de organisatie als de financiering van de zorg op gebaseerd zijn. Het gevolg hiervan is dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg en dat verpleegkundigen hun vak niet optimaal kunnen uitoefenen. Als we écht de focus willen verleggen van ziekte naar gezondheid, dan moeten we de verpleegkundige discipline meer ruimte bieden.”