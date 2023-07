‘Verpleegkundigen veerkrachtiger met meer zeggenschap’

Dat blijkt uit een peiling van Nivel. Twee jaar geleden hielden de onderzoekers een zelfde peiling. In de tussentijd concludeert Nivel dat de veerkracht op hetzelfde niveau is, de teamcommunicatie iets opener is geworden, maar de mate waarin geleerd wordt van feedback en fouten iets is afgenomen.

Nivel noemt het “opvallend” dat de coronapandemie de ervaren veerkracht niet negatief heeft beïnvloed. Veerkracht is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van de zorg die verpleegkundigen verlenen, maar ook voor werktevredenheid van die verpleegkundigen en daarmee de continuïteit van de zorgverlening.

Zeggenschap veel invloed

Zeggenschap over het dagelijks werk bleek veel invloed te hebben op de ervaren veerkracht, met name in combinatie met een van de andere zeggenschapsaspecten ‘leiderschapsgevoel’, ‘deelnemen aan beleidsbeslissingen’ en ‘zeggenschap via de leidinggevende’.

Van de deelnemende verpleegkundigen bleek een derde het idee te hebben dat zij niet in de positie waren om deel te nemen aan beleidsbeslissingen. Minder dan 40 procent voelde überhaupt dat zij in de gelegenheid waren te kunnen bijdragen aan beleidsbeslissingen.

Nieuwe Wet Zeggenschap

De nieuwe Wet Zeggenschap Zorg is 1 juli ingegaan en belooft beterschap door verpleegkundigen een plek aan tafel van hun werkgever te geven en mee te laten praten over besluiten die hun werk aangaan. De derde meting van veerkracht bij verpleegkundigen vindt weer over twee jaar plaats.

