Verscherpt toezicht IGJ voor Avian Thuiszorg

De IGJ stelt Avian Thuiszorg onder verscherpt toezicht. Avian biedt thuiszorg in de omgeving Breda en Tilburg. Binnen drie maanden moet Avian de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg wegnemen.

Na eerdere bezoeken constateerde de inspectie oktober vorig jaar opnieuw tekortkomingen op het gebied van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

Zo komen de gegevens die Avian aan de inspectie geeft niet overeen met andere documenten. Ook heeft de bestuurder geen compleet overzicht met alle cliëntinformatie. Er is op het moment van bezoek van de inspecteur geen interne toezichthouder om de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg in de gaten te houden. Dit is wel verplicht volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Bestuurswisselingen

Sinds 2019 zijn er drie bestuurswisselingen geweest. Daarnaast constateert de inspectie dat Avian tijdens het bezoek informatie heeft achtergehouden. De huidige bestuurder reageert niet op brieven van de inspectie.

IGJ wil dat Avian uiterlijk 25 februari een compleet overzicht heeft van de cliënten die in en uit de zorg zijn gegaan. Ook moet het bedrijf voldoen aan de normen voor goede zorg en een onafhankelijke raad van commissarissen hebben van minimaal drie leden. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is, kan de inspectie verdere maatregelen nemen.