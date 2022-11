Verscherpt toezicht voor Steun en Toeverlaat

Tijdens het inspectiebezoek van 6 september is opnieuw gebleken dat de organisatie en kwaliteit van zorg niet voldoen aan de eisen. “Het is Steun en Toeverlaat niet gelukt om in zeven maanden tijd te voldoen aan de normen en de verbeteropdracht.”

De zeven normen op de thema’s deskundige zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid die de inspectie opnieuw toetst, voldoen (grotendeels) niet, aldus de inspectie. Twee normen zijn zelfs verslechterd.

Snelheid verbetering onvoldoende

“De inspectie concludeert dat er structurele tekortkomingen zijn in het naleven van de normen voor goede zorg. Gezien de risico’s die dat voor de zorgverlening met zich meebrengt, alsmede gezien het feit dat de normschendingen – ondanks de eerder gegeven verbetertermijnen – voor het grootste deel al een periode van bijna twaalf maanden voortduren, stelt de inspectie vast dat de snelheid van verbeteren en de borging van verbeteringen door Steun en Toeverlaat onvoldoende zijn geweest.”

De inspectie verwacht van Steun en Toeverlaat dat zij binnen zes maanden voldoet aan de normen voor goede zorg.

Kwalificatie verpleeghuis

De directie van Steun en Toeverlaat zegt dat de IGJ de organisatie ziet als verpleeghuis en met als gevolg dat er aanvullende eisen gelden: “De opzet was een wooncombinatie met 24/7 zorg in nabijheid. Sinds deze kwalificatie van verpleeghuis ons duidelijk is, zetten wij alles op alles om zo snel mogelijk te voldoen aan de eisen die volgens de IGJ gelden. Dat is een uitdaging met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Wij zijn daarom blij dat wij van de IGJ extra tijd hebben gekregen om te voldoen aan deze eisen.”