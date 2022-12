Verscherpt toezicht Zorg Thuis deels opgeheven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beëindigt voor een deel het verscherpt toezicht op Stichting Zorg Thuis. Drie verpleeg- en verzorgingslocaties in Driebergen en Zeist voerden voldoende verbeteringen door. De twee locaties in Empe en Voorst staan nog onder verscherpt toezicht.

In mei stelde de inspectie Zorg Thuis na een aantal bezoeken aan verschillende locaties onder verscherpt toezicht. De inspectie zag risico’s voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Zo constateerde de inspectie dat er bij Zorg Thuis onvoldoende centrale aansturing is. Het bestuur had niet voor alle locaties een goed beeld van de situatie.

Hard gewerkt

“Zorg Thuis heeft hard gewerkt om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren”, concludeert de IGJ. Zo is er een cliëntenraad, een nieuwe raad van toezicht en een ondernemingsraad in oprichting. “Zorg Thuis zet goede stappen met beleid over verschillende onderwerpen, zoals scholing, meldingen, medicatie geven en de Wet zorg en dwang.” Op de locaties Driebergen en Zeist ervaren de zorgverleners en de cliënten de verbeteringen in de praktijk. Op alle locaties is voldoende verbeterd op het thema medicatieveiligheid. Daarom beëindigt de inspectie het verscherpt toezicht op de locaties in Driebergen en Zeist.

Op de locaties in Voorst en Empe is het nog onvoldoende gelukt om verbeteringen te realiseren. De inspectie verlengt het verscherpt toezicht met vier maanden op de locaties Voorst en Empe op de thema’s deskundigheid van zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid.