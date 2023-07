Verslaafde MDL-arts uit BIG-register geschrapt

Een MDL-arts uit Groningen die aan de morfine en fentanyl was verslaafd, mag haar vak niet meer uitoefenen. Keer op keer stal ze opiaten uit de zorginstellingen waar ze werkte. De arts wordt geschrapt uit het BIG-register en per direct geschorst.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had om een ‘voordacht tot doorhaling’ gevraagd na meerdere verontrustende meldingen en het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft dit overgenomen.

Kans op terugval

Het college oordeelde dat de arts weliswaar op de goede weg lijkt te zijn naar herstel, maar dat er op dit moment nog ‘onvoldoende tijd is geweest om blootstelling aan de risico’s van verslaving en de kans op terugval in misbruik te beoordelen’. Het college heeft op dit moment te weinig vertrouwen in de arts om te kunnen stellen dat de verslaving en het gedrag zodanig onder controle is dat er in de toekomst geen risico zou zijn voor de patiëntveiligheid.

Patiëntveiligheid nooit in het geding

De arts kreeg opiaten vanwege een medische situatie. Daardoor is ze verslaafd geraakt aan morfine. Ze heeft meerdere keren bij zorgorganisaties morfine gestolen en er zijn meerdere meldingen gedaan bij de IGJ. De arts is zelfs een keer op heterdaad betrapt bij het stelen van morfine. Uit het verweer van de arts blijkt dat ze vindt dat de patiëntveiligheid nooit in het geding is geweest. Ze heeft haar verslaving onderkend en heeft hulp gezocht. Het doorhalen van haar inschrijving in het BIG-register vindt ze buitenproportioneel.