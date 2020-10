‘Versneld afbouwen SEH Hoogeveen bracht spoedzorg niet in gevaar’

De acute zorg in Noord-Oost-Drenthe kwam niet in gedrang door de versnelde reorganisatie bij Treant Zorggroep. De spoedeisende hulpafdeling in Hoogeveen werd een week eerder ’s nachts en in het weekend gesloten vanwege de coronapandemie. Dat had voor de continuïteit van de zorg geen grote gevolgen.

Dat blijkt uit een evaluatie van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Noord-Nederland, die minister Tamara van Ark (Medische Zorg) deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Treant heeft in 2019 besloten de acute zorg in Emmen te concentreren. De twee SEH’s in Stadskanaal en Hoogeveen zouden in 2020 worden omgevormd tot basisspoedposten, die ’s nachts en in het weekend gesloten zijn. De zorgorganisatie zat midden in dat proces toen de coronapandemie uitbrak. De omvorming van de SEH in Hoogeveen werd hierdoor een week vervroegd. Het CDA-Kamerlid Joba van den Berg vroeg de minister voor Medische Zorg om een evaluatie van dit proces.

Het ROAZ laat weten het proces op meerdere moment te hebben getoetst. “Belangrijk is dat het ROAZ geconstateerd heeft dat de continuïteit van acute zorg gedurende de transitieperiode niet in het gedrang is gekomen. De leerervaringen vanuit de evaluatie nemen we mee in het blijven bestendigen van toegankelijkheid en bereikbaarheid van de acute zorg in Noord-Nederland”, zo is te lezen in de evaluatie die de Kamer deze week heeft ontvangen.