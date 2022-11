Vervolg voor campagne #thuiskanhetook

Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland legt uit: “Wij willen dat mensen weten wat de mogelijkheden zijn van digitale zorg. We moedigen hen aan om hun zorgverlener te vragen of een deel van de zorg online kan als dat mogelijk is en de patiënt dat wil. Het maakt de zorgverlener nog meer bewust dat het voor mensen zoveel handiger kan zijn om online zorg te krijgen in hun vertrouwde thuisomgeving. Dat ze niet altijd naar de spreekkamer hoeven te komen.” Telebegeleiding kan volgens Veldman veel bieden: “De patiënt doet zijn metingen thuis en krijgt zo meer grip op zijn gezondheid. Hij krijgt daarbij begeleiding van zijn zorgverlener.”

Meer dan 65 procent van de Nederlandse ziekenhuizen biedt momenteel telebegeleiding aan en bij ruim 99 procent kunnen patiënten gebruik maken van beeldbellen.

Toolkit

Vanaf 22 november zal een grootschalige sociale mediacampagne van start gaan. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen die beeldbellen, appen of telebegeleiding aanbieden, kunnen via thuiskanhetook.nl gebruikmaken van een toolkit met campagnematerialen waarmee zij digitale zorg onder de aandacht kunnen brengen. Dat kan via bijvoorbeeld sociale media, website, narrowcasting en wachtruimtes.