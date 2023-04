Verwacht personeelstekort in ggz blijft groeien

Het verwachte personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zal, ondanks nieuw kabinetsbeleid, blijven toenemen. De verwachting is dat het tekort groeit van 7.400 mensen in 2023 naar 12.800 in 2032.

Dat blijkt uit de nieuwste prognose voor de ggz van het onderzoeksprogramma arbeidsmarkt zorg & welzijn. Zonder nieuw beleid zal het personeelstekort in 2032 overigens nog groter zijn: 14.300. Met het nieuwe beleid neemt het tekort in de ggz in 2032 naar verwachting dus af met 1.500 mensen.

Arbeidsvraag ggz groeit

De arbeidsvraag in de ggz neemt in de periode van 2022 tot en met 2032 toe met 7.600 werknemers. Het arbeidsaanbod stijgt met slechts 1.200. Hierdoor neemt de vervulde vraag ook veel minder toe dan de arbeidsvraag. Het resultaat is een toename in het tekort in de ggz.

IZA, WOZO en Coalitieakkoord

In het scenario van nieuw beleid is rekening gehouden met diverse relevante beleidsmaatregelen. Dat zijn onder meer het integraal zorgakkoord (IZA) en het programma wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO). Ook maatregelen uit het Coalitieakkoord zijn meegenomen. Daarbij gaat het om de kinderopvang: 96 procent vergoeding van de maximumprijs per 1 januari 2025. Ook met de herinterpretatie van het kwaliteitskader verpleegzorg en de eigen bijdrage huishoudelijke hulp is rekening gehouden.

GALA

Met meer recente maatregelen is nog geen rekening gehouden in het prognosemodel Zorg en Welzijn-2022. Een voorbeeld hiervan is het GALA-akkoord (Gezond en Actief Leven Akkoord) dat op 3 februari 2023 is ondertekend en de daarbij behorende SPUK-middelen. Dit geldt ook voor alle maatregelen in het kader van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) en de Hervormingsagenda Jeugd.

Personeelstekort ggz

Het effect van de maatregelen in het NieuwBeleid-scenario is in principe gemodelleerd door aanpassingen te maken in de zorggebruikindicatoren en in enkele gevallen door aanpassingen in de arbeidsproductiviteit. Het scenario laat zien wat het effect is op het tekort op de arbeidsmarkt. Met het nieuwe beleid neemt het tekort in de ggz in 2032 naar verwachting af met 1.500 personen.