Verwijzingen naar msz en ggz stabiliseren

Sinds de corona-maatregelen in maart hebben huisartsen ruim één miljoen minder verwijzingen kunnen uitschrijven voor hun patiënten naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken dan verwacht zou mogen worden zonder corona-uitbraak.

Gezondheidsschade

Dat huisartsen minder verwijzen, betekent volgens de NZa niet dat al deze mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Een deel van de uitgestelde zorg zal niet ingehaald worden, bijvoorbeeld omdat patiënten door de huisarts behandeld worden of omdat klachten vanzelf over gaan. “Maar er is ook zorg uitgesteld waardoor gezondheidsschade ontstaat”, constateert de NZa. “Daar maken wij ons zorg over.”

Oncologie

Na de zomervakantie steeg het aantal verwijzingen voor oncologische zorgvragen en in week 36 bereikte dit een piek van bijna 10.800 verwijzingen. Dat was hoger dan in eerdere jaren. Tot de herfstvakantie trad juist weer een daling op tot onder het niveau van 2018 en 2019. In de laatste weken stijgt het aantal verwijzingen weer richting het niveau van 2019.

Minder ouderen naar ggz

Het totaal aantal verwijzingen naar de ggz was vorige week 96 procent van het verwachte aantal verwijzingen onder normale omstandigheden. De NZa vindt het wel opvallend dat er minder ouderen worden verwezen en juist meer kinderen en jeugdigen.