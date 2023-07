Verzekeraars waarschuwen voor hoge kosten buitenlandse zorg

Wekelijks zien zorg- en reisverzekeraars meerdere dossiers van Nederlanders die in het buitenland medische hulp nodig hebben, maar niet goed verzekerd zijn. De facturen die ze zelf moeten betalen, lopen op tot tienduizenden euro’s of zelfs meer dan een ton. “Er zitten echt schrijnende gevallen tussen”, zegt Monique Buunk, woordvoerder bij zorgverzekeraar CZ, tegen het AD.

Niet altijd controle

Via het basispakket van de zorgverzekering krijgen mensen tot het Nederlandse tarief vergoed. Maar in veel landen zijn de zorgkosten vele malen hoger. In de VS betalen patiënten vijf keer zoveel per behandeling. In landen zoals Turkije, Spanje of Oostenrijk zijn vooral tarieven in privéklinieken hoger. “Alle zorg rond de Middellandse Zee is gericht op privéklinieken. Je hebt niet altijd controle over waar je naartoe gaat”, stelt Victor Geskes, directeur van de ANWB Alarmcentrale.