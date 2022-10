Verzoek bij NZa om regels psychodiagnostiek te wijzigen in zorgprestatiemodel

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) vragen de NZa om de regels voor psychodiagnostiek binnen het nieuwe zorgprestatiemodel te wijzigen. Dat komt nu in de knel en goede psychodiagnostiek is belangrijk voor het bevorderen van passende zorg, stellen NIP en NVP.

Volgens de psychologen en psychotherapeuten spelen er drie zaken. Door de huidige regelgeving kan psychotherapie niet kostendekkend worden verricht, omdat er te weinig tijd kan worden besteed aan complexe diagnostische vragen. De verdeling tussen directe en indirecte tijd binnen de diagnostiekconsulten is scheef. En er is onvoldoende onderscheid tussen diagnostiek en psychodiagnostiek in het zorgprestatiemodel.

NIP en NVP hebben een wijzigingsverzoek ingediend bij de NZa. Dat gaat mee in de doorontwikkelagenda en wordt uitgewerkt door expertgroepen. Daarna neemt de NZa een besluit. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt.