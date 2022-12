VNG adviseert NZa-indexpercentages sociaal domein te hanteren

De VNG adviseert gemeenten om bij het afsluiten of indexeren van de contracten in het sociaal domein aan te sluiten bij de indexcijfers die de NZa hanteert voor loon- en prijsontwikkeling.

Vanuit de Jeugdwet en de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor het betalen van reële tarieven aan zorgaanbieders. De VNG informeert gemeenten over de hoogte van de verschillende regimes van indexatie in het sociaal domein en adviseert gemeenten om de percentages Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) en prijsindexcijfer voor de materiële kosten (PPC) toe te passen zoals de NZa die vaststelt voor de Wlz en Zvw.

Contracten sociaal domein

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft het OVA-percentage 2023 naar 4,74 procent en het PPC-indexpercentage naar 4,87 procent bijgesteld. Hoewel het aan gemeenten is om een besluit te nemen over de wijze van indexeren, adviseert de VNG om deze NZa-percentages te hanteren bij het afsluiten of indexeren van de contracten in het sociaal domein. “Het extra accres dat is aangekondigd in de Najaarsnota van het kabinet zou hier ruimte voor moeten bieden”, meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op haar website.

Inflatie-actualisatie

De NZa heeft tussentijds ook de PPC-index voor 2022 verhoogd van 6,3 procent naar 9,25 procent. “Normaal gesproken vindt tussentijds geen actualisatie plaats, maar door de inflatie en snel gestegen (energie)kosten is dat dit jaar wel gedaan.” Ook hierover adviseert de VNG gemeenten deze actualisatie te volgen.