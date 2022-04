VGN-directeur Bluiminck vertrekt naar MBO Raad

Bluiminck (54) was ruim 6 jaar directeur van de VGN. “Ik werk nog altijd met veel plezier en ambitie in de gehandicaptenzorg, maar ik herkende me ook heel sterk in de maatschappelijke opdracht van het MBO en wilde deze kans met beide handen aangrijpen”, zegt hij in een bericht van de vereniging. “In het mbo opgeleide vakmensen zijn het hart van onze samenleving en de beroepsbevolking. We willen zoveel mogelijk jongeren en volwassenen de kans bieden zich in het mbo te blijven ontwikkelen. Deze ambitie is nu urgenter dan ooit.”