VGN vraagt steun aan financiers voor administratieve druk door corona

Namens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) stuurde VGN- directeur Frank Bluiminck onlangs een brief aan de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Coziek. Hierin uit hij zijn zorgen over de administratieve lastendruk, die door de coronacrisis nog zorgwekkender is geworden.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) maakt zich zorgen over de complexiteit van het systeem waarin samen met financiers gewerkt wordt en over de extra administratieve lastendruk die de crisis met zich meebrengt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de aanpak en de afwikkeling van de coronacrisis niet leidt tot een administratieve nachtmerrie? De branchevereniging vraagt in de brief steun aan financiers VNG, ZN en Coziek.

Veelgevraagde verantwoording

Knelpunten zijn met name de hogere vraaguitval door de huidige focus op de coronacrisis en de meerkosten die zorgaanbieders nu moeten maken om de gewenste aanpak mogelijk te maken, licht VGN toe. “Een van de door de VGN geconstateerde gevaren is dat iedere financier zijn eigen manier van afwikkeling kiest en daarbij een verantwoording verwacht die precies past in het eigen domein. Kunnen voldoen aan de eisen van 350 gemeenten, 31 zorgaanbieders en ruim 10 zorgverzekeraars zal een aanzienlijke administratieve belasting met zich meebrengen, en kan leiden tot grote onzekerheid en een lang proces van afwikkeling.”

Kans en bedreiging

De VGN is zich zeer bewust van het belang om verantwoording af te leggen over de inzet van collectieve middelen, en wil ook dat deze inzet rechtmatig en doelmatig is. “Wat ons betreft ligt er hier zowel een kans als een bedreiging. Gaan we de normaliter al hoge administratieve lasten van ons zorgsysteem nu verdubbelen, of grijpen we kans aan om te harmoniseren en te versimpelen?”