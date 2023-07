VGZ en Pantein innoveren met Herstelkliniek voor ouderen

Het initiatief focust zich op kwetsbare ouderen en wordt omschreven als een voorziening tussen een behandeling thuis en het ziekenhuis in.

Juiste expertise

Patiënten kunnen in de Herstelkliniek terecht voor tijdelijke behandeling, gericht op snellere terugkeer naar huis. Denk daarbij aan revalidatie, diagnostiek en behandeling bij functioneringsproblematiek en ziekenhuis verplaatste zorg. De Herstelkliniek is in feite een tussenstap tussen behandeling thuis en een opname in het ziekenhuis.

Door deze nieuwe voorziening kan een opname in het ziekenhuis worden voorkomen. Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter Pantein, zegt: “Vaak hebben kwetsbare ouderen meerdere aandoeningen en meerdere soorten medicatie. Als er iets ontregelt, dan kan dat van grote invloed zijn op het dagelijks leven. In de Herstelkliniek hebben we hiervoor de juiste expertise.”

Terug naar huis

Binnen de Herstelkliniek is een zorg- en behandelteam dat werkt onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde waarbij er ook nauw contact is met de huisarts en wijkverpleging. Na behandeling in de Herstelkliniek kunnen de meeste mensen weer terug naar huis.

Marcel Meijer, alliantiemanager bij Coöperatie VGZ: “De forse druk op de zorg vraagt om innovaties en nieuwe manieren van samenwerken. Door deze innovatie kunnen ouderen vaker de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Dit is van cruciaal belang om in een vergrijzende samenleving voldoende zorg beschikbaar te houden.”