VGZ komt eruit met Benu

Zorgverzekeraar VGZ heeft een contract gesloten met apothekenorganisatie Benu., laat een woordvoerder van de verzekeraar weten. Onder verzekerden ontstond onrust nadat de apotheekorganisatie in een mail aan klanten had geschreven dat zij mogelijk meer zouden moeten betalen bij verzekeraars die geen contract met Benu hadden.

“Wilt u geen onzekerheid en zeker weten dat u de zorg van Benu vergoed krijgt?”, schreef Benu in een brief die in handen is van het AD. “Zeg dan uw huidige zorgverzekering op voor 1 januari. U heeft daarna nog de hele maand januari de tijd om een zorgverzekering uit te kiezen. Dit kan dan ook uw huidige verzekeraar zijn.”

Over de rug van de patiënt

DSW-bestuursvoorzitter Aad de Groot reageerde boos tegenover het dagblad op de mail van Benu. “We hebben gisteravond al een contract afgesloten, dus onze klanten kunnen we geruststellen”, zei De Groot. “Maar deze mail had nooit verstuurd mogen worden. Niemand mag in ons zorgstelsel over de rug van de patiënt druk leggen om tot een contract te komen. Dat is wat Benu nu doet. Het gaat vaak om oudere, kwetsbare mensen.”