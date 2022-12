VGZ lanceert appstore voor gezondheidsdiensten

Op het digitale platform staan apps van VGZ zelf, zoals de VGZ Mindfulness Coach en de VGZ Soepel en Sterk Coach, maar ook van andere partijen. Een voorbeeld daarvan is de app Mijn Leefstijlcoach van Albert Heijn.

Digitale services

“Onze leden hebben in toenemende mate behoefte aan digitale services”, aldus Erwin Koekoek, innovatiecatalyst bij Coöperatie VGZ. “Het aanbod van services is steeds in ontwikkeling en wordt nog fors uitgebreid op het gebied van gezondheid, maar juist ook voor zorg.”

De store van VGZ is alleen toegankelijk voor de eigen verzekerden. Het staat dan ook los van het Kenniscentrum Digitale Zorg, waarin de zorgverzekeraars juist samenwerken om het gebruik van digitale zorgdiensten te versnellen.