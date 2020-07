VGZ lost wachtlijsten ggz Rotterdam in twee dagen op

Zorgverzekeraar VGZ heeft de wachtlijsten voor de ggz in de regio Rotterdam in twee dagen bijna opgelost. Het aantal VGZ-wachtenden ging van 700 naar 70.

Met inzet van een team deskundigen heeft VGZ vorige week een ‘transfer-tweedaagse’ gehouden. Daarbij werden alle wachtenden gebeld, is de zorgbehoefte in kaart gebracht waarna een passende matching heeft plaatsgevonden.

Transfertafel

Op initiatief van Coöperatie VGZ is in februari de ‘Transfertafel’ opgericht, waar vraag en aanbod samenkomen. Daarbij werkt de zorgverzekeraar samen met BuurtzorgT, CaleidoZorg, Fortagroep, HSK, Mentaal Beter en Parnassia Groep. Belangrijk onderdeel van de aanpak is dat cliënten die op de wachtlijst staan bij een zorgaanbieder met een lange wachtlijst een plek wordt aangeboden bij een zorgaanbieder met een korte wachtlijst.

Zorgaanbieders weten niet van elkaar wie er elders op een wachtlijst staat. Ze mogen die data niet delen in verband met de privacywetgeving. “Die wet bemoeilijkt oplossingsmogelijkheden”, aldus VGZ.

Screening

Met de oprichting van de Transfertafel hebben de ggz-aanbieders de stap gezet door hun wachtlijsten te delen. Een team van tien behandelaren uit de regio Rotterdam hebben alle dossiers gescreend en, via telefonisch contact, de zorgbehoeften van alle cliënten op de wachtlijsten opnieuw in kaart gebracht.

Via dit hernieuwde contact bleek dat een aantal cliënten al zorg ontvangt, geen zorgvraag meer had of direct zorg kon krijgen bij één van deelnemende ggz-aanbieders.

MIND enthousiast

Patiëntenorganisatie MIND is zeer enthousiast over de samenwerking. ”Het transparant maken van de wachtlijsten, maar ook het daadwerkelijk patiënt voor patiënt op zoek willen gaan naar een oplossing, blijkt een succesfactor”, reageert directeur/bestuurder Marjan ter Avest: “Fijn dat VGZ zich niet heeft neergelegd bij de eerste tegenslagen, maar daadwerkelijk een doorbraak heeft gerealiseerd. We doen een oproep aan alle ggz-instellingen en verzekeraars om op basis van dit voorbeeld aan de slag te gaan.”