VGZ overstag: toch vergoeding ongecontracteerde zorg

Zorgverzekeraar VGZ past de voorwaarden voor ongecontacteerde zorg ggz en wijkzorg in zijn restitutiepolis aan ten gunste van de verzekerden. In een overgangsregeling krijgen ze volgend jaar toch nog 100 procent van de behandeling van hun ongecontracteerde zorgaanbieder vergoed.

Het gaat om een overgangsregeling voor mensen die niet-gecontracteerde ggz en wijkzorg vergoed krijgen via de huidige restitutiepolis van VGZ. Die polis wordt 1 januari omgezet naar een zogenoemde combinatiepolis. Daarin wordt slechts 90 procent van deze zorg vergoed.

VGZ: “De overgangsregeling geldt als een verzekerde dit jaar een restitutieverzekering bij ons heeft, en in 2023 een combinatieverzekering. En als hij op dit moment in behandeling voor ggz, verpleging of verzorging bij een zorgverlener zonder contract is en deze behandeling doorloopt in 2023. Het geldt ook voor zorg waarvoor de verzekerde van ons al toestemming heeft gekregen in 2022, maar die pas in 2023 geleverd wordt.”

Lobby MIND

Brancheorganisatie MIND heeft druk gelobbyd en aandacht gevraagd voor de verlaging van de vergoedingen van verzekeraars van niet-gecontracteerde ggz: “Mensen die nu in een behandeltraject zitten, zouden van het ene op andere moment ineens moeten bijbetalen. Voor veel verzekerden is dit niet op te brengen. Zij zouden hun therapie moeten stoppen en opnieuw op een wachtlijst komen bij een andere ggz-aanbieder. We zijn dan ook blij dat VGZ nu een overgangsregeling biedt. Dit neemt niet weg dat we vinden dat niet-gecontracteerde zorg voor iedereen toegankelijk moet blijven en dat de restitutiepolis moet blijven bestaan.”

MIND pleit al jaren voor vrije artsenkeuze en vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Het is de belangrijkste reden dat de organisatie het IZA afgelopen zomer niet heeft ondertekend.