VGZ sluit 2022 af met verlies van 195 miljoen

VGZ publiceert zijn financiële resultaten in het jaarverslag over 2022. Het totaal aantal verzekerden nam af met 121.000 naar 4.120.000 leden, is hierin te lezen. De zorgverzekeraar boekte op de basisverzekering een verlies van 17 miljoen euro. Het resultaat op de aanvullende verzekeringen is in 2022 54 miljoen euro positief.

Het grote verlies was dus niet direct op de verzekeringen. “Waar we in de voorgaande jaren een licht positief resultaat wisten te boeken, is dat dit jaar niet het geval”, stelt lid van de raad van bestuur en CFRO Kees Hamster. “Dit resultaat is een gevolg van een negatief beleggingsresultaat van 234 miljoen euro. De oorlog in Oekraïne zorgde voor veel onzekerheid, wat leidde tot onrust op de financiële beurzen. Daarnaast was er sprake van hoge inflatie; om die tegen te gaan verhoogden centrale banken de rente. Hierdoor werden obligaties minder waard en daalden de aandelenkoersen.”