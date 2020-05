VIDEO: bekijk de Skipr Q&A over digitalisering in tijden van corona

De coronacrisis heeft de digitalisering in de zorg in een stroomversnelling gebracht. Dat brengt vragen met zich mee.

Skipr-hoofdredacteur Simon Broersma spreekt met Kees Donkervoort, algemeen directeur van KPN Health.

Hoe blijft privacy gewaarborgd als medisch professionals op afstand werken? Wat kunt u als bestuurder doen om cybercriminelen buiten de deur te houden? Kunnen de huidige systemen de veel grotere hoeveelheid aan data en gebruik aan? Heeft de gegevensuitwisseling al een boost gekregen door corona, of blijft dit een zorgenkind?

Digitalisering ná corona

Is de digitale vooruitgang blijvend of van korte duur? Hoe kunnen de sector, de overheid en het bedrijfsleven ervoor zorgen dat de digitalisering verder gaat? Wie neemt de regie? U krijgt de antwoorden in deze video.

Donkervoort is voormalig bestuursvoorzitter bij het Medisch Centrum Leeuwarden, toezichthouder bij Vilans en docent Succesvol Besturen van Ziekenhuizen bij Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde.

