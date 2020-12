VieCuri begint samenwerking met UniK

Het VieCuri Medisch Centrum gaat een samenwerking aan met UniK, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt. Meedoen en werken is voor deze mensen niet vanzelfsprekend, maar de samenwerking brengt hier verandering in. Dagelijks kunnen vijf UniK-klanten als vrijwilligerswerk het buitenterrein van VieCuri schoonhouden.

Het idee ontstond in tijden van Corona, toen UniK vroeg of ze iets voor VieCuri konden betekenen. Inmiddels is dit contact uitgegroeid tot iets waardevols en blijvends, vertelt IJsbrand Schouten, raad van bestuur VieCuri aan Peel en Maas. “De afgelopen periode hebben we gezien dat de samenwerking een echte win-winsituatie is. We bieden de vrijwilligers van Unik structuur, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en geven ze verantwoordelijkheid. Ze voelen zich hier thuis en zijn altijd vriendelijk. De saamhorigheid tussen VieCuri en de vrijwilligers van Unik groeit, dat is mooi om te zien.”

‘Verdere samenwerkingen sluit ik niet uit’

De partijen ondertekenen het contract op 7 december om de samenwerking definitief te bekrachtigen. Schouten: “De vrijwilligers van UniK zijn voor ons heel waardevol. Ze hebben dezelfde status als onze andere vrijwilligers. We zorgen voor faciliteiten zoals kleding, materiaal en trainingen. We zijn gestart met mensen inzetten op het schoonhouden van ons buitenterrein in Venlo. Ook is er één vrijwilliger die helpt in de keuken. Verdere samenwerkingen in de toekomst sluit ik niet uit.”