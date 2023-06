VieCuri deelt gratis zonnebrandcrème uit

De kinderen van alle basisscholen in Noord-Limburg kunnen zich vanaf komende week insmeren met gratis zonnebrandcrème. Het is een initiatief van Karen van Poppelen, dermatoloog bij ziekenhuis VieCuri in Venlo-Venray.

“De zomer is een heerlijke tijd voor kinderen om buiten te spelen. Geniet van de zon, maar pas op voor verbranden”, zegt Van Poppelen. “Kinderen beschermen tegen de zon is de allerbelangrijkste manier om huidkanker op latere leeftijd te voorkomen. Daarom starten wij een grote campagne. Wij delen ruim 700 flacons zonnebrandcrème uit aan alle basisscholen en de scholen kunnen een speciaal lespakket ‘Slim met de zon’ gebruiken.”

Draag een pet

De belangrijkste tips volgens Van Poppelen: “Bescherm je huid door te smeren, kleren en weren. Smeer jezelf elke twee uur in met zonnebrandcrème. Als het gaat om kleren: draag een pet, zonnebril en beschermende kleren. En weren: zoek vaker de schaduw op, zeker tussen 12.00 en 15.00 uur.”

Huidkanker is de meest voorkomende soort kanker in Nederland. De afgelopen tien jaar is het aantal mensen met huidkanker meer dan verdubbeld. In 2021 kregen meer dan 80.000 Nederlanders de diagnose huidkanker. Honderden mensen per jaar overlijden door de ziekte. Meestal komt huidkanker door teveel blootstelling aan uv-straling of de zonnebank.