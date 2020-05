VieCuri MC boekt meer winst

Gegarandeerd

De gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten door de coronacrisis is volgens het ziekenhuis “beperkt”. Ze wijst op de toezegging van ZN voor de continuïteitsgaranties: “Met additionele bevoorschotting door de zorgverzekeraars tot contractwaarde en met additionele bekostiging van de meerkosten van de corona-uitbraak wordt de continuïteit van ziekenhuizen en UMC’s gegarandeerd.”

Fusieproces

Het ziekenhuis zit nog midden in een fusieproces. In januari is dat stopgezet om de nieuwe raad van bestuur en raad van toezicht van beoogd fusiepartner Laurentius de tijd te geven na te denken over het voorgenomen besluit tot fusie. VieCuri laat weten dat een fusie nog steeds ”de beste garantie is om het complete, brede palet van moderne en betekenisvolle ziekenhuiszorg voor Noord- en Midden-Limburg te behouden.”

Het aantal klachten van patiënten is de afgelopen jaren gestaag gedaald bij VieCuri MC. Dienden in 2013 nog 684 cliënten een klacht in, in 2018 waren dat er 537 en vorig jaar daalde dat verder naar 468.

Bij VieCuri werden in 2019 18.000 mensen opgenomen. Het ziekenhuis telt 2800 medewerkers en 230 medisch specialisten.