VieCuri start fonds voor wetenschappelijk onderzoek naar corona

Sterftecijfer vorige week lager dan normaal

Het sterftecijfer was vorige week voor het eerst in maanden lager dan normaal. Er overleden ongeveer 2850 mensen, zo'n tweehonderd minder dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Daarmee lijkt een einde te komen aan een periode waarin het aantal sterfgevallen duidelijk hoger was vanwege het coronavirus.