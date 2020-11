Vier inspecties gaan intensiever toezien in sociaal domein

TSD houdt toezicht op de werking van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Het perspectief van de burger, die niet in domeinen of sectoren denkt, staat centraal. De inspecties willen hun impact vergroten en op die manier “de doorontwikkeling van zorg en ondersteuning in het sociaal domein bevorderen”.

Samenwerking

De inspecties gaan meer toezien op samenwerking tussen partijen, meer landelijke beelden opstellen over wat goed en niet goed gaat en zullen partijen meer aanspreken op het nemen van verantwoordelijkheid om tot verbetering te komen.

Dat is de kern van het nieuwe Meerjarenprogramma Toezicht Sociaal Domein 2021-2024. Het ontbreken van samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen is een terugkerend probleem, aldus TSD: “Ook is er vaak geen samenhangende aanpak.”

Effectiever toezicht

Het toezicht vindt plaats langs drie lijnen. Met het verbreden van het toezicht en de samenwerking willen de TSD-inspecties effectiever worden, zowel bij het toezicht gericht op kwetsbare groepen als bij het toezicht op organisaties. TSD gaat er intensiever op toezien dat partijen in het sociaal domein samenwerken en dat er samenhang is in hun gezamenlijk aanpak.

Herhaling problemen

Ander onderwerp waarop de inspecties zich gaan richten zijn de hardnekkige knelpunten. “Veel mensen krijgen niet de hulp die zij nodig hebben door veelal dezelfde problemen in de uitvoering. Met name bij de toegang tot zorg en ondersteuning zoals bij de overgang naar een andere sector of regeling zien de inspecties in TSD dat problemen zich herhalen. De sectoren zorg, jeugd, werk en inkomen, onderwijs, veiligheid en wonen sluiten lokaal en regionaal vaak niet goed op elkaar aan.” Daarom gaan de inspecties op zoek naar de achterliggende verklaringen.

Ten slotte willen de inspecties in TSD aan de hand van landelijke beelden, kennis en deskundigheid bij elkaar brengen. Op die manier krijgen betrokken partijen beter voor ogen hoe veranderingen in het sociaal domein elkaar beïnvloeden.