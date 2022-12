Vier miljoen euro voor onderzoek naar betere beroertezorg

Jaarlijks belanden ongeveer 40.000 mensen in Nederland in het ziekenhuis door een beroerte. Ongeveer de helft van de patiënten met een beroerte blijft ernstig gehandicapt of overlijdt. En de verwachting is dat dit aantal de komende jaren door de vergrijzing sterk zal toenemen.

Behandelopties beperkt

Bij de behandeling van een herseninfarct telt elke seconde. “Het lukt specialisten steeds beter om een herseninfarct te behandelen, maar er is nog ruimte voor verbetering. Zo is het nog onduidelijk welke behandeling het beste bij een patiënt past. Ook zijn de behandelopties bij hersenbloedingen nog heel beperkt’’, aldus UMC Utrecht. In eerdere studies van het CONTRAST-consortium werkten radiologen, neurologen, neurochirurgen en onderzoekers samen. Daaruit bleek dat patiënten beter en sneller herstellen als een afgesloten bloedvat snel wordt opengemaakt. Dit leidde tot een nieuwe behandeling die inmiddels steeds vaker wereldwijd wordt toegepast.

In deze vervolgfase sluiten ook revalidatieartsen en andere specialisten aan. Onderzoekers van het UMC Utrecht leiden drie projecten binnen dit samenwerkingsverband. Zo wordt de veiligheid van verschillende methoden voor aneurysmabehandeling via een katheter in de lies met platina spiraaltjes onderzocht. In een ander project staat de vraag centraal waarom sommige patiënten wel goed herstellen en andere niet. In het derde project zoomt UMC Utrecht met Amsterdam UMC in op secundaire hersenschade die ontstaan na het verwijderen van een bloedprop.

Consortium

Het consortium krijgt van de Hartstichting en de Hersenstichting vier miljoen euro voor het vervolgonderzoek. Ook ZonMw en Health~Holland zijn betrokken bij de financiering. Het consortium maakt deel uit van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), waarin 22 onderzoek- en zorgorganisaties samenwerken aan oplossingen voor hart- en vaatziekten.