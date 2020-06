Vier nieuwe sterfgevallen en iets vollere IC’s

Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen wordt getest en sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven.

Besmettingen en ziekenhuisopnames

Het totaal aantal coronabesmettingen nam toe met 179. Het coronavirus is nu vastgesteld bij 48.640 mensen. Het aantal ziekenhuisopnames staat nu op 11.822.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Het RIVM houdt er rekening mee dat niet iedereen dat ook doet, waardoor er in Nederland waarschijnlijk meer coronabesmettingen zijn dan bekend is.

Meer coronapatiënten op IC

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met vier toegenomen tot 77. Een dag eerder was het aantal nog met vier gedaald tot 73. Intensivisten behandelen daarnaast 572 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er 15 meer dan vrijdag.

Op de verpleegafdelingen liggen nog 289 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 10 meer dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

‘Geen reden tot zorg’

“Wij signaleren een lichte stijging van Covid-patiënten op de ic en in de kliniek”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “Maar in het licht van de gestage daling van het aantal Covid patiënten op de ic, en de sterke daling in de kliniek in de afgelopen week, geeft de ontwikkeling in de afgelopen 24 uur geen reden tot zorg.” (ANP)