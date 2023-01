Zorggroepen Zuid-Holland fuseren tot regio-organisatie voor eerstelijnszorg

Coöperatie Rijn en Duin is de nieuwe regio-organisatie voor de eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord. Het gaat om een fusie tussen de zorggroepen Alphen op één Lijn, Rijncoepel, WSV Support en Knooppunt Ketenzorg.

Rijn en Duin staat voor ‘de versterking van de multidisciplinaire eerstelijnszorg’. Dit doet de coöperatie door WSV-en en daarbij aangesloten zorgverleners te ondersteunen en hun belangen te behartigen.

Visie uitdragen

Er is veel werk aan de winkel voor Rijn en Duin, aldus bestuurder Pieter Stenger. “Met alle plannen en regionale ambities komt er veel op de eerste lijn af. Vanuit onze multidisciplinaire positie moeten we een duidelijke visie uitdragen waar onze meerwaarde zit en waar we de regie moeten pakken, dan wel actief meedoen of een stapje terug moeten doen. Door het bundelen van deze activiteiten op regionaal niveau ontstaan er niet alleen schaalvoordelen, maar kunnen we ook inhoudelijk krachtiger en effectiever te werk gaan, in het belang van nog betere samenwerking in de eerste lijn.”

Het jaar 2023 is een transitieperiode voor de nieuwe coöperatie, zowel voor de inrichting van de interne organisatie als voor de positionering. Rijn en Duin vormt het regionale aanspreekpunt voor eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord en zal daarin samenwerken met andere organisaties in de keten van zorg en welzijn.