Verzamel data een keer en gebruik het vaker

De overgrote meerderheid van de data voor kwaliteitsregistraties is af te leiden uit informatie die al in het elektronisch patiëntendossier (epd) staat. Wie hier slimmer gebruik van wil maken, doet er goed aan te beginnen met vijf zorginformatiebouwstenen die goed zijn voor bijna de helft van de benodigde data, blijkt uit recent onderzoek.

In de ideale situatie hoef je data maar één keer te verzamelen en vast te leggen en kun je die vervolgens heel vaak gebruiken voor bijvoorbeeld kwaliteitsmetingen, wetenschappelijk onderzoek of financiële analyses. Dat is de gedachte van het concept Collect Once Use Many Times (COUMT). Op die manier kan de kwaliteit van de data omhoog en de administratiedruk omlaag.

Vijf bouwstenen

De vraag hoe dat dan precies moet, stelt zorgorganisaties voor een flinke puzzel. Recent onderzoek, onderdeel van het SKMS-programma Verduurzamen Kwaliteitsregistraties, geeft hoopgevende inzichten. Gemiddeld kan 83 procent van de data voor kwaliteitsregistraties worden toegewezen aan zorginformatiebouwstenen. Opvallend is dat slechts vijf van de honderd beschikbare bouwstenen nodig zijn om bijna de helft (48,6 procent) van de data te dekken.

Noeste arbeid

“Focus bij implementatie allereerst op deze vijf zorginformatiebouwstenen”, adviseert onderzoeker Maike Schepens (LUMC) in een bericht op LinkedIn. Ook benadrukt ze dat dergelijk gebruik van data mogelijk te maken “noeste arbeid” vergt. “Zelfs als dat betekent dat 6.000 data-elementen van een dertigtal kwaliteitsregistraties uitgeplozen moeten worden.” De route naar COUMT – data eenmaal vastleggen en vaker gebruiken – is volgens haar bovendien gebaat bij “een landelijk georkestreerde aanpak”.