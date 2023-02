Vilans en Universiteit Twente storten zich samen op waardegedreven digitale zorg

Beide partijen trekken gezamenlijk op in onderzoeksprojecten gericht op waardegedreven digitale zorg om academische kennis beter te verbinden met de praktijk. “Digitale zorg biedt veel mogelijkheden. Het kan het welzijn en de gezondheid van burgers ondersteunen en de werkdruk van zorgprofessionals verlichten. Maar er zijn ook nog veel vragen en obstakels”, zegt Henk Herman Nap, expert digitale zorg bij Vilans. “Daarom is kennis vergaren en verspreiden over zinvol en verantwoord gebruik van technologie zo belangrijk, zeker als je naar de grote uitdagingen kijkt waarvoor de zorg nu en in de toekomst staat.”

Verbindende schakel

Nap gaat als verbindende schakel naast zijn werk bij Vilans ook een deel van de tijd bij de Universiteit Twente werken. Dit moet leiden tot intensieve samenwerking in verschillende onderzoeksprojecten. Van waardebepaling van digitale zorg in de praktijk, tot onderzoek naar gebruik van kunstmatige intelligentie in de zorg, tot onderzoek naar de ethische aspecten van eHealth en het ontwerp van mensgerichte zorgtechnologie.

Impact op praktijk

Decaan Tanya Bondarouk van de Universiteit Twente laat weten: “Dit is een belangrijke samenwerking omdat het gezondheidszorgonderzoek verder helpt om echte impact op de praktijk van zorgverlening te maken. Het gaat verder dan alleen het publiceren van researchpapers. Dit landt op zeer vruchtbare grond om onze onderzoekstraditie op het veld van e-health verder te verstevigen.”