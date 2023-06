VIP-team Yulius nieuwe naam van YEP

De afkorting ‘VIP’ staat voor Vroege Interventie Psychose. Met de nieuwe naam blijft het werk van het team duidelijk herkenbaar voor cliënten, ouders, verwanten, verwijzers en andere doelgroepen.

Herkenbaar blijven

Het VIP-team Yulius is zo’n tien jaar geleden onder de naam YEP opgericht. Toentertijd was het in Nederland een van de eerste teams. Inmiddels is de term VIP steeds vaker landelijk bekend. Om goed herkenbaar te blijven binnen de sector en bij verwijzers, heeft Yulius besloten om voortaan ook die benaming te gebruiken.

Het VIP-team van Yulius behandelt vanuit Dordrecht, Barendrecht en Gorinchem cliënten in Zuid-Holland Zuid en het zuidelijk deel van Rotterdam-Rijnmond. Het VIP-team binnen Yulius onderscheidt zich van andere teams door de doelgroep van adolescenten en volwassenen. Het behandelt cliënten met een eerste psychose of een hoog risico hierop al vanaf 15 tot 35 jaar.