VitaValley versterkt raad van toezicht

Vivian Broex en Jempi Moens zijn toegetreden tot de raad van toezicht van VitaValley. Voorzitter Michel van Schaik is blij met de completering van de rvt. “Met de competenties, ervaringen en netwerken van Vivian en Jempi kan VitaValley de komende jaren met nog meer impact bijdragen aan de noodzakelijke transformaties in de zorg.”

Broex is bestuursvoorzitter van van ZorgSpectrum en heeft bijna twintig jaar diverse directie- en bestuursfuncties in de zorg bekleed. Het draait voor haar om goede zorg en ondersteuning voor cliënten en patiënten: de cliënten plukken de vruchten van verbeteringen en vernieuwingen.

Moens is gespecialiseerd in creatieve visie- en organisatieontwikkeling, drivers van menselijk gedrag en vitaal leiderschap. Hij is zelfstandig ondernemer en docent op het vlak van leiderschap, innovatie en organisatieontwikkeling. Daarnaast is hij lid van twee adviesraden en ambassadeur van gezond leven, bewegen en zelfmanagement.

Infrastructuur

VitaValley heeft recentelijk zich nadrukkelijk willen positioneren als onafhankelijk platform voor netwerkregie, coalitievorming en kennisdeling. VitaValley wil de beweging naar een landelijke infrastructuur voor gezondheid ondersteunen en zet zich in voor het oplossen van taaie vraagstukken in het ecosysteem.

Programma’s

Dit streven vertaalt zich in programma’s als SET-up, een ondersteuningsprogramma voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), en 2diabeat, een programma waarin verschillende partijen de handen ineenslaan om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. Daarnaast lanceerde VitaValley ter ondersteuning van de SET-COVID19 onlangs de Fasttrack Beeldschermzorg dat organisaties helpt om in korte tijd duurzame e-health-oplossingen te realiseren.