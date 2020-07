ViVa!-bestuurder houdt toezicht bij Instituut Verbeeten

Peter van Wageningen is per 1 juli toegetreden tot de raad van toezicht van Instituut Verbeeten. Hij neemt bij het centrum voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde in Tilburg tevens de rol van voorzitter van de audit- en remuneratiecommissie op zich.

Van Wageningen is momenteel lid van de raad van bestuur van ViVa! Zorggroep, die in de regio Kennemerland diensten en producten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aanbiedt. Ook houdt hij toezicht bij Tergooi Ziekenhuizen. Van Wageningen was als directeur van onder meer a.s.r. en Loyalis eerder actief in het verzekeringswezen.