ViVa! Zorggroep verwelkomt twee nieuwe leden raad van toezicht

Anita Blankestijn is haar carrière gestart met een traineeship bij General Electric. Zij heeft daarna verschillende functies vervuld in Europa en vervolgens bij onder andere PostNL en Aegon. Haar huidige werkgever is Dura Vermeer, waar zij de functie van programma directeur digitalisering vervult. De kennis en ervaring die zij meebrengt ligt met name op het formuleren en uitvoeren van strategische verandertrajecten, waarbij de inzet van digitalisering een belangrijke rol speelt.

Ouderengeneeskunde

Jonathan Zijp heeft in 2013 zijn Master of Science Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgerond en heeft zijn specialisatie ouderengeneeskunde voltooid aan het Amsterdam UMC. Hij werkte eerder in het ziekenhuis, de huisartspraktijk en medische advisering en is sinds 2020 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde bij Cordaan. Daarnaast is hij bij deze organisatie ook nauw betrokken bij regionale capaciteitsplanning in de ouderenzorg, het UNO Amsterdam, de commissie Wet zorg en dwang en het thema zorginnovatie.

Raad van toezicht ViVa! Zorggroep

Naast Blankestijn en Zijp wordt de raad van toezicht van ViVa! Zorggroep gevormd door Dorine Wekking (voorzitter en remuneratiecommissie), Annemiek Rutters (vicevoorzitter en remuneratiecommissie), Ben Spelbos (auditcommissie) en Hendrik Verschuur (commissie kwaliteit en veiligheid).