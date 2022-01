Volgende mijlpaal in zicht: 250.000 positieve tests in een week

De coronagolf gaat dinsdag mogelijk door een nieuwe barrière. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 250.000 mensen positief getest op het virus, een recordaantal. Dat betekent dat het aantal nieuwe gevallen in twee weken tijd meer dan verdubbeld is.

In de honderdste week van de coronacrisis komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de 81e keer met een weekoverzicht. Vorige week meldde het instituut dat het in zeven dagen tijd meer dan 201.000 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was 77,5 procent meer dan de week ervoor, toen het RIVM zo’n 113.000 gevallen had geregistreerd.

Record

Het record van vorige week wordt dinsdag hoe dan ook gebroken, want in de afgelopen zes dagen zijn al meer dan 211.000 nieuwe gevallen geregistreerd. Op maandag waren er in één dag tijd ruim 42.000 bevestigde besmettingen bij gekomen, een dagrecord.

Verdubbelen

De overheid houdt er rekening mee dat dit in de komende weken nog kan verdubbelen tot ongeveer 80.000 positieve coronatests per dag.

Sterfgevallen

Het RIVM meldt dinsdag ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de afgelopen week. Die cijfers dalen waarschijnlijk nog steeds. Vorige week waren in zeven dagen tijd 873 mensen in een ziekenhuis opgenomen, van wie 143 op de intensive care. In diezelfde zeven dagen had het RIVM bericht gekregen dat 116 mensen aan de gevolgen van de coronabesmetting waren overleden.

Oppepprik

Later op de dag meldt het RIVM ook de stand van de boostercampagne. De meest recente cijfers zijn van eind vorige week. Toen hadden ruim zeven miljoen volwassenen zo’n oppepprik gekregen. Dat komt neer op zo’n 50 procent van alle Nederlanders van achttien jaar en ouder. Het priktempo lijkt wel iets te zakken. (ANP)