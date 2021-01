‘Voorkom uitstel acute operaties met meer vaccins ziekenhuizen’

“De operatiecapaciteit is al maanden extreem beperkt om zoveel mogelijk zorg te kunnen bieden aan Covid-patiënten. Door snel en zoveel mogelijk te vaccineren onder medewerkers van de operatiekamers kan nog verdere beperking van de operatiecapaciteit worden voorkomen”, aldus de NVA.

In de eerste vaccinatieronde, voor ziekenhuismedewerkers die in de acute zorg werken, is 39 procent van de anesthesiologen uitgenodigd voor vaccinatie. Een groot deel van de anesthesiologen, het ok-personeel en afdelingsverpleegkundigen wacht hier nog op.

De anesthesiologen waarschuwen dat door de structurele inzet van medewerkers in de Covid-zorg, er onvoldoende mankracht is om met het overgebleven personeel voldoende operatiecapaciteit voor urgente ingrepen in de lucht te houden. “De huidige Covid-crisis leidt tot een volgende crisis in de zorg. De gezondheidsschade én de kosten als gevolg van uitgestelde operaties zullen enorm toenemen”, aldus de vereniging. (ANP)