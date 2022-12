Voorlopige rekentool Wmo individuele begeleiding 2023 beschikbaar

De voorlopige rekentool 2023 voor de tariefberekening van Wmo-huishoudelijke hulp en individuele begeleiding is sinds afgelopen dinsdag beschikbaar. In deze voorlopige rekentool zijn alle op dit moment bekende gegevens voor het komende jaar geactualiseerd, zoals de cao, de sociale lasten en verhoging van het minimum loon.

In opdracht van de VNG, VGN, Zorgthuisnl, ActiZ en GGZ Nederland heeft Berenschot in 2020 voor het eerst een rekentool ontwikkeld voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Deze rekentool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s en sociale premies.

Kostprijs berekenen

Gezien de lopende gesprekken tussen veel aanbieders en gemeenten over kosten en tarieven is ervoor gekozen om de voorlopige versie van de rekentool te publiceren. De rekentool heeft als doel de partijen op een transparante en eenvoudige manier in staat te stellen om kostprijzen in kaart te brengen voor de Wmo-voorzieningen hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. Begin 2023 volgt de definitieve rekentool 2023.