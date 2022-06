Voormalig directeur Longfonds gaat toezicht houden bij VZVZ

Witte is benoemd op voordracht van Patiëntenfederatie Nederland. Naast de Patiëntenfederatie hebben ook de koepelorganisaties die aan de basis van VZVZ hebben gestaan en Zorgverzekeraars Nederland een bindend voordrachtsrecht voor leden van de raad van toezicht.

Medische gegevens

In het verleden heeft Witte diverse directiefuncties vervuld bij verschillende patiëntenverenigingen. Zij was onder meer directeur bij het Longfonds en is nu, naast haar adviespraktijk, directeur van de Osteoporose Vereniging. Ze laat weten er veel waarde aan te hechten dat mensen makkelijk en volledig toegang hebben tot hun medische gegevens en zelf regie kunnen voeren in het delen daarvan. Dat sluit aan bij de doelstelling van VZVZ om elektronische gegevensuitwisseling tot stand te brengen tussen zorgaanbieders onderling en met hun patiënten.