Interessant voor u

Nieuws

Maarten van Rixtel: ‘Doodgaan op ic blijkbaar erger dan doodgaan in verpleeghuis’

Professionals in de vvt voelden zich tijdens de crisis in de steek gelaten, aldus Van Rixtel in de podcast-serie Voorzorg. "Zorg wordt in essentie blijkbaar gezien als iets van de medicus, de specialist en de huisarts. Maar zorg is voor het overgrote deel verpleging en verzorging."