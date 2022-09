Toezeggingen Kuipers halen deel huisartsen over de streep

Foto: Antonioguillem/stock.adobe.com

Ministers Kuipers stelt zich in een brief persoonlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de afspraken over de huisartsenzorg in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hij heeft extra toezeggingen gedaan aan de leden van het bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), nadat afgelopen zaterdag bleek dat de achterban van de LHV het akkoord afwijst.

ANW-uren

De extra toezeggingen van Kuipers gaan over de verhoging en de differentiatie van de maximumtarieven van ANW-uren. De zwaarte van het werk moet worden meegenomen, vindt Kuipers, en de NZa komt in september nog tot een besluit over de exacte hoogte van de nieuwe maximumtarieven.

Persoonlijk aanspreken

Een ander groot punt van zorg voor de huisartsen is de rol van de zorgverzekeraar. In de brief schrijft Kuipers dat hij alle partijen persoonlijk aanspreekt als afspraken niet worden nagekomen. “We maken inzichtelijk of de ANW-tarieven conform afspraak stijgen, of er jaarlijks inderdaad voor in ieder geval 4,3 miljoen ingeschrevenen opgeschaald wordt met meer tijd voor de patiënt en of u daar wat van merkt. Daarop vooruitlopend zal ik goed kijken of de afspraken om 4,3 miljoen verzekerden onder te brengen in MTVP-afspraken (meer tijd voor de patiënt, red.) in 2023 met vaart en adequaat worden opgepakt, inclusief een realistische contractering van de zorgverzekeraars, zodat deze doelstelling ook echt in 2023 gehaald zal worden.”

Vertrouwen

Kuipers schrijft ook in de brief: “De crux zit hem in vertrouwen: de handtekeningen die straks onder dat akkoord worden gezet moeten ergens voor staan. Voor verandering. Voor afspraken nakomen. En dat is waarop u mij mag aanspreken.”

Huisvesting

VPHuisartsen wijst erop dat nu op drie van de vier punten een goed resultaat is behaald. Het vierde punt, waar het IZA volgens hen nog niet goed op scoort, is de ondersteuning op huisvestingsgebied. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft daarin een belangrijke rol en dit kan volgens VPHuisartsen niet via het IZA geregeld worden.