Vraag naar zorgvastgoed blijft, maar beleggingen vertonen dip

Het bedrag aan beleggingen in Nederlands zorgvastgoed is in de eerste helft van 2020 met een derde afgenomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het beleggingsvolume daalde van 489 miljoen naar 327 miljoen euro. Dat komt door de coronacrisis. De vraag naar nieuwe zorglocaties blijft nog steeds even groot, waardoor de verwachtingen zijn dat de beleggingsmarkt na september weer aan zal trekken.

Dat is de voornaamste strekking van het halfjaarlijkse zorgvastgoedrapport van vastgoedadviseur CBRE. Door de coronacrisis schuiven eigenaren hun transacties vooruit en brengen hun vastgoed nog niet op de markt en veel zorginstellingen kwamen niet toe aan hun reguliere bedrijfsvoering waardoor vastgoedbeslissingen zijn uitgesteld. Zolang er geennieuwe coronacrisis komt, verwacht CBRE dat de ‘dip’ van tijdelijke aard is en de beleggingsactiviteiten in september weer zullen toenemen.

Buitenlandse beleggers

Het afgelopen half jaar werd vooral belegd in intramuraal vastgoed (38 procent), gevolgd door extramuraal (24 procent), particuliere woonzorg (19 procent) en eerstelijnszorg (17 procent). Opvallend is dat de interesse vanuit buitenlandse partijen blijft toenemen, zowel van beleggers als zorgexploitanten. CBRE noemt Korian en Orpea uit Frankrijk die woonzorgconcepten hebben overgenomen. De vastgoedadviseur verwacht dat meer Europese partijen tot de Nederlandse markt zullen toetreden, als belegger of om eigen zorgconcepten te realiseren.

Locaties

CBRE ziet dat er meer samenwerkingsverbanden tussen verschillende zorgaanbieders tot stand komen. Vooral vvt-instellingen en ziekenhuizen gaan steeds meer samenwerken om de juiste zorg te kunnen bieden. Naar verwachting leidt dit tot een groei van nieuwe woonzorgvormen voor kortdurend verblijf, zoals bijvoorbeeld geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf (ELV). Een andere trend is dat instellingen hun aantal zorglocaties steeds verder terugbrengen, zoals het Antonius dat de locatie in Woerden steeds verder afschaalt. De coronacrisis versterkt deze trend alleen maar, aldus CBRE.