VRE-bacterie gevonden op twee afdelingen HMC Westeinde

HMC meldt dat in de vestiging Westeinde op twee verpleegafdelingen de VRE-bacterie is aangetroffen bij een klein aantal patiënten.

Op de website van het ziekenhuis is te lezen om wat voor bacterie het gaat. “VRE betekent Vancomycine Resistente Enterococcus. De bacterie zit van nature in de darm bij mensen. Deze bacterie maakt gezonde mensen niet ziek. De meeste mensen merken ook niet dat ze de bacterie bij zich dragen. Maar als iemand ernstig ziek is, kan hij of zij soms wel een infectie krijgen door de bacterie. In de meeste gevallen gaat de VRE-bacterie vanzelf weer weg.”

Voorzorgsmaatregelen

HMC laat weten de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen op de afdelingen waar de bacterie is aangetroffen. Een van de maatregelen is het uitvoeren van een contactonderzoek onder patiënten die risico hebben gelopen op besmetting. De patiënten die op de afdelingen liggen waar de bacterie is gevonden zijn geïnformeerd en patiënten die in de afgelopen periode op deze verpleegafdelingen hebben gelegen, krijgen een brief.