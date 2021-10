Vrouwen kunnen weer bevallen in ziekenhuis Zutphen

Vrouwen kunnen weer bevallen in ziekenhuis Gelre in Zutphen. De afdeling verloskunde gaat aanstaande maandag weer open, na een sluiting van meer dan een maand. “Gelre heeft het personeelstekort op de afdeling weten op te lossen”, laat het ziekenhuis weten.

Het ziekenhuis kon geen bevallende vrouwen meer opvangen, nadat er drie medewerkers van de afdeling verloskunde tegelijk werden ontslagen. Zij hadden zich onprofessioneel gedragen, maar wat er precies was gebeurd wilde het ziekenhuis niet bekendmaken. Door het ontstane acute personeelstekort waren bevallingen een tijdje niet mogelijk in het ziekenhuis.

Zwangerschapsverlof

“Een aantal verpleegkundigen dat met zwangerschapsverlof was, is weer terug”, meldt het ziekenhuis vrijdag. “Daarnaast heeft Gelre een aantal nieuwe verpleegkundigen weten aan te trekken.” Tijdens de sluiting moesten vrouwen uitwijken naar Apeldoorn, Deventer, Doetinchem, Winterswijk en Arnhem. “We zijn blij met de manier waarop omringende ziekenhuizen ons hebben geholpen”, zegt Elza den Hertog, lid van de raad van bestuur van ziekenhuisgroep Gelre met vestigingen in onder meer Apeldoorn en Zutphen. “De onderlinge solidariteit is groot.”

Bevallingen

De afdeling verloskunde in Zutphen was de enige die voor langer dan een dag of een weekend gesloten was voor bevallingen, aldus de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Wel kampen ziekenhuizen in heel het land met een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen in combinatie met een groter aantal bevallingen. Daardoor kunnen vrouwen vaak moeilijk terecht in een ziekenhuis in de buurt. (ANP)