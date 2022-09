Vught vangt asielzoekers op bij Reinier van Arkel

Maximaal 45 asielzoekers krijgen tijdelijk onderdak in Vught. Ze worden opgevangen in een gebouw op het terrein van ggz-instelling Reinier van Arkel in de Brabantse plaats. Ze kunnen er van 19 september tot en met 1 november blijven, meldt de gemeente Vught woensdag. In november gaan ze naar een centrale opvang in Boxtel.

De opvang moet helpen om de druk op de asielzoekerscentra en op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen. “Vanzelfsprekend levert de gemeente Vught een bijdrage aan een oplossing voor deze menselijke crisis. Ik reken op het begrip en steun van alle Vughtenaren om deze mensen gastvrij te ontvangen”, zegt de Vughtse burgemeester Roderick van de Mortel.

Vaccinatielocatie

In Culemborg wordt de opvang van vluchtelingen verlengd. Het gebouw, een voormalige coronavaccinatielocatie, is sinds juni in gebruik als opvang. De asielzoekers zouden er tot 1 oktober kunnen blijven, maar dit kan nu tot januari. Bovendien moet het aantal plekken worden uitgebreid van 160 tot 200.

Dat de asielzoekerscentra vol zitten, komt onder meer doordat duizenden statushouders wachten op een nieuw onderkomen. Zij hebben gehoord dat ze in Nederland mogen blijven, ze zijn erkend als vluchteling, maar door de woningnood is er geen huis voor ze beschikbaar. Meerdere gemeenten nemen daarom statushouders op. Zo vangt Oldenzaal een onbekend aantal statushouders op in een hotel. De gemeente laat weten afspraken te hebben gemaakt om de kamers voor een periode van twee jaar te huren. (ANP)