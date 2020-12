VvAA compenseert eigen risico voor zorgverleners met corona

Zorgverleners die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen via een aanmeldformulier contact opnemen met VvAA. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld door een medisch adviseur. VvAA volgt met de geste het ledencollectief Stichting IZZ. “Net als IZZ willen wij als collectief onze waardering laten blijken voor zorgverleners en hen zo veel mogelijk steunen in deze uitzonderlijke tijden”, zegt Bart Janknegt, voorzitter hoofddirectie VvAA. “Zij houden onze gezondheidszorg draaiende en doen dat met risico voor hun eigen gezondheid. Daarom willen wij een gebaar maken en sluiten wij graag aan bij dit mooie initiatief.”

Roland Kip, algemeen directeur van Stichting IZZ, juicht het besluit van VvAA toe: “Veel zorgverleners staan enorm onder druk en zetten zich iedere dag in voor hun patiënten. Zij verdienen alle steun en waardering en daarom is het heel mooi dat we nu samen met VvAA nog meer zorgverleners bereiken.”