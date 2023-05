VvAA maakt nieuwe commissaris bekend

Hanny Kemna is benoemd tot lid van de raad van commissarissen (RvC) van VvAA Groep B.V. Kemna is tevens benoemd tot voorzitter van het Audit en Risk Committee (ARC) binnen de rvc. Zij is benoemd voor een termijn van 4 jaar.

Kemna is meervoudig commissaris en toezichthouder en bekleedt op dit moment verschillende commissariaten, waaronder bij Athora en MN Services. Zij is sinds medio juli 2021 lid van de Kiesraad. In 2020 is ze beëdigd als lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer. Tot 2014 was ze IT-auditor en partner bij Ernst & Young.