V&VN boos op coronagedrag Nederlanders

De beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen V&VN maakt zich boos over Nederlanders die de coronamaatregelen negeren. “Straks liggen de ic’s in de ziekenhuizen weer vol en dan mogen verpleegkundigen het weer oplossen”, zegt bestuursvoorzitter Gerton Heyne: “Ik maak me zorgen over dat gedrag. Ik ben verontwaardigd.”